Due ex Fiorentina pronti a rincontrarsi. Stiamo parlando di Lorenzo De Silvestri e Sinisa Mihajlovic. Secondo La Repubblica Bologna, il primo raggiungerà l’allenatore in rossoblu nella prossima stagione. La firma è già pronta, per un’operazione che si farà a parametro zero e che diventerà ufficiale a fine stagione. Mihajlovic aveva allenato De Silvestri proprio alla Fiorentina.

