E intanto è partita la ricerca dei “contatti ravvicinati” di Vlahovic

Come evidenzia il Corriere della Sera i giocatori della Fiorentina in quarantena stanno seguendo attualmente tabelle di lavoro personalizzate, principalmente a casa. L’attaccante viola Dusan Vlahovic, quando ancora non sapeva di essere positivo al Covid-19, è andato a correre in un parco di Firenze (Alle Cascine, ndr). Lì alcuni tifosi lo hanno visto e fermato per farsi un selfie e si sono di conseguenza avvicinati a lui. Si è così scatenata la ricerca alle persone che lo hanno quindi incontrato che dovranno così essere messe obbligatoriamente in isolamento dato che sono state in contatto ravvicinato con un soggetto risultato positivo.