E intanto i tifosi della Fiorentina coinvolti negli scontri di ieri sono già di ritorno per l’Italia

Dall’Olanda arrivano delle novità riguardanti i tifosi della Fiorentina fermati ieri sera per via dei tafferugli contro alcuni sostenitori del Twente.

Tutti i soggetti in questione sarebbero stati rilasciati, e ad ognuno di loro sarebbe stato assegnato un foglio di via per fare ritorno a Firenze in serata. Una vicenda quindi, quella dei supporter viola coinvolti, che si è risolta in modo rapido.