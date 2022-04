E intanto Iachini crede ancora nei playoff dopo una pazza vittoria del suo Parma

L’ex allenatore della Fiorentina Giuseppe Iachini, oggi alla guida del Parma, ha portato i crociati a una vittoria fondamentale per il cammino in Serie B. Contro il Como, sono arrivati tre punti con un rocambolesco 4-3. L’allenatore ha parlato dopo la partita e ha fatto capire di voler credere nei playoff e nel sogno Serie A, nonostante si tratti di una classifica complicata: “La squadra ha cuore e carattere, viene da tante difficoltà. Adesso siamo a -7, sto spronando i ragazzi a fare più punti possibili. Sicuramente ne meritavamo di più, ma lotteremo fino in fondo e non molliamo”.