E intanto il Feyenoord rimpiazza Senesi con un ex terzino sinistro della Fiorentina

Il Feyenoord, in questi giorni di calciomercato, si è attivato per cercare un sostituto a Marcos Senesi, seguito anche dalla Fiorentina in questi mesi e che si è trasferito al Bournemouth. Gli olandesi sembrano essere riusciti a individuare il profilo giusto, vecchia conoscenza della Viola.

Secondo quanto riportato da Voetbalprimeur.nl, il Feyenoord è vicino a chiudere l’affare David Hancko, difensore slovacco dello Sparta Praga che ha giocato anche nella Fiorentina, nella stagione 2018/2019. L’esperienza in Repubblica Ceca è stata molto positiva e ha convinto i finalisti dell’ultima Conference League, pronti a spendere 6 milioni di € per lui.