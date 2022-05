E intanto il figlio di Batistuta è pronto a debuttare… nel club dove è passato anche Bielsa

Arriva un altro Batistuta, pronto a scendere per la prima volta in campo. Secondo quanto riportato da Gauchonews.it, Shamel Batistuta è a un passo da debuttare a livello professionistico. Il figlio del ben più famoso Gabriel Omar Batistuta è nato in Qatar, nel periodo in cui il Re Leone concludeva la carriera all’Al-Arabi di Doha, ed è cresciuto in Argentina, anche calcisticamente. Il giovane centrocampista è approdato al Club Atlético Argentino di Rosario, squadra della Primera D (ultima divisione del calcio argentino) da cui sono passati personaggi illustri come Marcelo Bielsa o Rolando Schiavi. Da poco, ha scalato fino alla prima squadra e scalpita per giocare i suoi primi minuti da calciatore professionista.