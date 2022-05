E intanto il futuro immediato di Torreira si colora di celeste…

Lucas Torreira è in attesa di sapere se rimarrà alla Fiorentina o meno la prossima stagione. La questione del suo riscatto da parte della società viola va avanti, ma ancora non si può certo parlare di fumata bianca all’orizzonte.

Sappiamo però che il suo futuro immediato sarà di color celeste, perché il giocatore è stato convocato dalla nazionale uruguaiana per tre partite amichevoli che si disputeranno tra il 2 e l’11 di giugno prossimo.

L’Uruguay affronterà in sequenza il Messico, gli Emirati Arabi e la Giamaica. Tutte gare di preparazione per i prossimi Mondiali che si disputeranno a fine anno in Qatar.