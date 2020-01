E intanto il prossimo avversario della Fiorentina si rinforza sul mercato

E’ cominciata la settimana che porterà a Fiorentina-Genoa, partita davvero importante per il prosieguo della stagione. Con una vittoria la Viola direbbe definitivamente addio alla zona retrocessione, mentre con un altro risultato non si potrebbe fare lo stesso discorso, visto anche il calendario dopo la sfida col Grifone. Nel frattempo, il Genoa è attivo sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Nicola e nelle ultime ore ha completato un acquisto. Si tratta dello svedese Sebastian Eriksson, che proprio in questi minuti si trova nel capoluogo ligure per svolgere le visite mediche di rito. In questa stagione ha militato nel Goteborg, collezionando 16 presenze e 2 gol. Per Eriksson si tratta di un ritorno in Serie A, poiché ha giocato nel Cagliari dal 2011 al 2014, dove il direttore generale era Francesco Marroccu, attuale direttore sportivo del Genoa.