E intanto in Brasile c’è chi accusa Pedro: “Ha usato la Fiorentina come ponte per passare dalla Fluminense al Flamengo senza causare polemiche”

In Brasile c’è chi non crede ad un evidente ritardo di condizione come motivo del precoce addio di Pedro alla Fiorentina. Il giornalista dell’emittente SporTv Carlos Cereto ha infatti così parlato dell’attaccante verdeoro: “Perché Pedro è rimasto alla Fiorentina solo quattro mesi? Quale motivo aveva di non voler provare a fare la storia di un club così importante? L’impressione è che la squadra viola sia stata usata come ponte per passare indirettamente dalla Fluminense al Flamengo e quindi evitare polemiche. Un modo di pensare da uomo d’affari più che da calciatore”.