E intanto in Serie A salta la panchina di una squadra che pochi mesi fa era in zona Europa

Salta un’altra panchina in Serie A. E’ quella del Cagliari, che come riporta Gianluca Di Marzio ha appena esonerato Rolando Maran. Il presidente Giulini ha preso tale decisione in seguito alle undici partite consecutive senza vittorie dei sardi. Il tutto nonostante il Cagliari abbia svolto una prima parte di campionato straordinaria, stanziando a lungo in zona Europa. In quel periodo tra le vittime dei sardi anche la Fiorentina, sconfitta in trasferta 5-2.