E intanto Kouamè è tra gli ex “italiani” che sono cresciuti di più nella Jupiler Pro League

Come riporta quest’oggi il noto portale di calcio-business Transfermarkt il valore di mercato dell’attaccante della Fiorentina Christian Kouamè è tra i più alti all’interno del campionato belga. L’analisi che è stata svolta riporta esclusivamente la categoria del “valore di mercato” dei calciatori che avevano giocato precedentemente in Serie A, tra cui figurano anche il romanista Reynolds e l’attaccante del Bologna Skov Olsen.

In questa particolare classifica, il valore del n°99 dell’Anderlecht in prestito dalla Fiorentina si aggira intorno ai 9 milioni di euro, posizionandosi terzo per quanto riguarda i giocatori più valutati della Jupiler Pro League. In tutto ciò, contribuisce l’ottima stagione dell’ivoriano che annovera ben 13 gol e 6 assist in tutte le competizioni.