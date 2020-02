E intanto la Fiorentina potrebbe perdere una pedina importante per la partita con l’Atalanta

Possibili problemi in difesa per la Fiorentina, in particolare per Martin Caceres. Come raccolto dalla redazione di Fiorentinanews.com, infatti, il giocatore uruguayano non si è allenato quest’oggi. Il motivo è che dovrebbe essere tornato in patria, il che lo potrebbe portare anche a saltare la partita di Sabato contro l’Atalanta. In tal caso, pronto a giocare ancora il nuovo acquisto Igor, insieme a Pezzella e al rientrante dalla squalifica Milenkovic.