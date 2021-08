E intanto la Fiorentina rischia di farsi superare dal Genoa per un difensore

Tra gli obiettivi per la difesa della Fiorentina c’è anche Mustafi, tedesco campione del mondo nel 2014 e attualmente svincolato. Un’operazione che sembrava poter essere condotta parallelamente a quella per Nastasic, di modo che in riva all’Arno arrivassero entrambi i centrali.

Invece, stando a quando riporta Sky Sport, la Fiorentina rischia di essere superata da un’altra squadra italiana. Trattasi del Genoa, che in queste ore ha avviato i contatti per Mustafi con la forte volontà di riportarlo in Italia e in Liguria dopo l’esperienza alla Sampdoria.