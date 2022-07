E intanto la Juventus si informa per Milenkovic: avviati i colloqui con Ramadani

Nella giornata di oggi il ds della Juventus Federico Cherubini ha incontrato il procuratore Fali Ramadani per parlare del futuro del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic.

Secondo Sky Sport il club bianconero, che oggi ha tenuto dei colloqui anche con l’ entourage del centrale del Napoli Kalidou Koulibaly, deve valutare l’eventuale tesoretto da investire sul mercato e decidere se tentare l’assalto per entrambi i difensori in questione o soltanto uno. Alcuni proventi per effettuare il doppio acquisto potrebbero arrivare direttamente dall’eventuale cessione di de Ligt.