E intanto la sfida tra Chiesa e Gasperini si rinnova… virtualmente!

In attesa che ricominci il campionato, la Fiorentina scende in campo virtualmente. Come riportato anche dalla stessa società sui social, domani sera alle 21 andrà in scena un triangolare tra Fiorentina, Sassuolo e Atalanta che si sfideranno nel videogioco PES 2020. Per i viola il proplayer è tipolosco319, che tenterà di far trionfare gli avatar con la maglia gigliata. Il torneo verrà trasmesso sul canale Youtube della Lega “eSerie A TIM” con il seguente programma: ore 21 Fiorentina-Atalanta, ore 21.45 Fiorentina-Sassuolo, ore 22.30 Sassuolo-Atalanta e a seguire la finale per il primo e secondo posto.