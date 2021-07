MOENA – Piccola curiosità dal centro sportivo “Benatti“, mentre è in corso l’amichevole tra Fiorentina e Polisportiva C4 Foligno. I giocatori viola che non sono stati scelti da Italiano per la formazione titolare non stanno seguendo la partita in panchina, come di consueto, bensì all’interno della palestra come testimonia la foto realizzata da Fiorentinanews.com. Nessuna motivazione particolare, se non quella di ripararsi dal diluvio che si sta abbattendo su Moena.