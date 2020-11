E intanto Liverani perde un attaccante che avrebbe potuto creare non pochi problemi alla difesa della Fiorentina

Uno dei dati di fatto emersi dalle ultime partite è che la Fiorentina soffre terribilmente i palloni aerei. I difensori viola, specialmente in assenza di Pezzella, soffrono tremendamente di testa come dimostrano i gol presi contro l’Udinese. Situazione che potrebbe aggravarsi contro il Parma, quando oltre al capitano mancherà anche Martinez Quarta per squalifica. Diventa quindi un’ottima notizia la ricaduta di Andreas Cornelius, attaccante dei ducali. Il gigante danese ha infatti riscontrato una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del bicipite femorale sinistro. Infortuno che lo terrà fuori per un po’, sicuramente per la gara con la Fiorentina. E’ vero che il Parma ha altri attaccanti pericolosi, ma quantomeno Liverani non potrà contare sulla sua principale arma aerea.

0 0 vote Article Rating