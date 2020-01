E intanto l’obiettivo di mercato della Fiorentina esce dal campo infortunato

Brutte notizie per il Sassuolo, e forse anche per la Fiorentina. Durante la partita tra i neroverdi e il Genoa, in corso in questo momento, il centrocampista Alfred Duncan ha rimediato un problema fisico che lo ha costretto a lasciare il campo. Il giocatore è uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina, accostato alla squadra viola proprio in questi giorni. Una situazione che ovviamente potrebbe cambiare se l’infortunio dovesse rivelarsi particolarmente grave, ma per questo bisognerà aspettare che Duncan si sottoponga agli accertamenti medici.