E intanto Maxime Lopez sponsorizza Lirola: “Ha cambiato volto alla squadra, mi auguro che l’Olympique Marsiglia lo possa prelevare dalla Fiorentina”

Il centrocampista del Sassuolo Maxime Lopez, in prestito dall’Olympique Marsiglia ai neroverdi, ha parlato a Maritima Médias del terzino di proprietà della Fiorentina Pol Lirola, il quale sta facendo molto bene in Ligue 1 ed è in prestito alla squadra allenata da Jorge Sampaoli: “Vorrei sottolineare il contributo di Pol Lirola. Tanto di cappello a chi lo ha voluto al Marsiglia perché hanno cambiato completamente la squadra con lui e Milik. Al Sassuolo mi è stato detto che in attacco era davvero bravo pur essendo un difensore. Penso che il sistema di gioco dell’Olympique gli si addica meravigliosamente. Lirola mi piace molto francamente. Mi auguro che possa rimanere con Milik. So che c’è un’opzione di acquisto per Lirola con la Fiorentina”.