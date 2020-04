E intanto Mourinho mette gli occhi su un portiere passato dalle giovanili della Fiorentina

Un portiere passato per le giovanili della Fiorentina potrebbe fare un balzo non indifferente nella sua carriera. Stiamo parlando di Pierluigi Gollini, protagonista delle ultime stagioni con la maglia dell’Atalanta. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il ragazzo piace molto a Mourinho e per questo è finito nel mirino del Tottenham che potrebbe puntare su di lui per sostituire Lloris. il cui futuro è in bilico. Per Gollini sarebbe un ritorno in Inghilterra dopo l’esperienza nelle giovanili del Manchester United, a patto che gli Spurs soddisfino economicamente l’Atalanta. Inoltre, anche il Milan ha annotato sul suo taccuino il nome di Gollini, visto che Donnarumma sembra destinato a partire. Insomma, qualunque sia il suo futuro, la Fiorentina si prepara a vedere un altro dei suoi ragazzi fare fortuna lontano da Firenze.