Un recupero importante per il Torino in vista della partita con la Fiorentina. Come si legge sul sito ufficiale dei granata, l’allenatore Nicola ha recuperato a tutti gli effetti Nicolas Nkoulou, che aveva saltato la trasferta di Benevento.

Niente da fare invece per Armando Izzo, che ha svolto ancora una volta lavoro differenziato e verosimilmente non riuscirà a recuperare per la sfida contro la Fiorentina.