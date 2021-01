E intanto Spalletti potrebbe ripartire… da una Nazionale sudamericana

Il contratto di Luciano Spalletti con l’Inter scadrà al termine di questa stagione. Nel frattempo, il tecnico di Certaldo – che è stato accostato anche alla Fiorentina – è pronto ad ascoltare le offerte che arrivano al suo entourage.

Secondo quanto si legge sul portale cileno Al Aire Libre, la Nazionale locale starebbe cercando un sostituto per l’attuale commissario tecnico, Reinaldo Rueda. Contattato dalla Federcalcio cilena, Spalletti avrebbe dato un ok di massimo per trattare sul contratto. Sono due gli ostacoli principali: l’ex allenatore di Roma e Inter non parla spagnolo, inoltre ha un ingaggio molto alto (4,5 milioni di euro a stagione).