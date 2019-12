La Fiorentina è pronta a riabbracciare Riccardo Saponara. L’ex trequartista dell’Empoli infatti, sta per lasciare il Genoa, con la sua avventura a Marassi destinata a concludersi dopo pochissimi mesi. La società di Preziosi, come filtra dagli ambienti genoani, ha intenzione di chiudere in anticipo il prestito, facendo così tornare Saponara a Firenze. Dove ci rimarrà davvero per poco, visto che non è considerato utile per la nuova Fiorentina di Iachini. Un altro esubero che Pradè dovrà cercare di piazzare nel mercato.