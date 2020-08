E intanto una concorrente per Torreira si “avvicina” all’Arsenal. Ma Pradè conta sulla volontà del giocatore

Insieme a Fiorentina e Milan, l’altra pretendente alla corte di Lucas Torreira è l’Atletico Madrid. E la società spagnola ha avuto modo in questi giorni di “avvicinarsi” all’Arsenal, per portare a termine un’altra operazione. Come riporta Star, i Gunners hanno aperto alla cessione di Lacazette, che per 35 milioni diventerà un giocatore di Diego Simeone. Non è escluso che nel corso dell’incontro le parti abbiano parlato anche di Torreira, mentre Pradè continua a contare sul fatto che al giocatore piacerebbe tornare in Italia dopo l’esperienza con la Sampdoria.

0 0 vote Article Rating