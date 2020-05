E intanto una squadra argentina chiama Gotze: “Vieni da noi, ti faremo fare quello che vuoi!”

Come emerso nei giorni scorsi, a fine stagione Mario Gotze lascerà il Borussia Dortmund. Il giocatore, accostato anche alla Fiorentina, non rientra più nei piani tecnici ma ha avuto dei problemi anche a livello comportamentale, a causa della sua costante presenza sui social. Proprio su questo aspetto ha provato a far leva, scherzosamente, il Sacachispas. Il club argentino ha infatti dedicato a Gotze un post su Twitter con scritto: “”Il Borussia Dortmund vuole allontanare Gotze a causa dei social. Vieni da noi, Mario, ti lasceremo fare quello che vuoi in rete!”. Chissà che dietro la battuta non ci sia un fondo di verità per quanto riguarda il futuro di Gotze. Di sicuro molto dipenderà dalla sua voglia di mettersi in gioco oppure no, il che lo porterebbe a scegliere tra un campionato competitivo come quello italiano e una fine di carriera agiata in Sudamerica.

Los caretas del @BVB lo echaron a Gotze por joder en las redes…Venite a Saca Marito que en las redes te dejamos hacer lo que quieras!!!

(No se preocupen es una táctica, si lo convencemos y viene…Nos vengamos🤫) pic.twitter.com/at0wjU3eQJ — Sacachispas (@SacachispasOK) May 26, 2020