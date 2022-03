E Italiano pensa già all’Empoli

Nella giornata di ieri la Fiorentina ha ripreso ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da mister Italiano al termine della gara contro l’Inter. Sono nove i giocatori assenti perché convocati con le rispettive Nazionali: Dragowski, Biraghi, Quarta, Milenkovic, Nastasic, Terzic, Torreira, Amrabat, Bianco, Gonzalez, Piatek e Munteanu.

Le scelte di formazione per la partita contro l’Empoli dipendono da quando i giocatori impegnati in Nazionale torneranno a Firenze, senza dimenticare però che spesso e volentieri Italiano ha dimostrato di preferire i calciatori che rimangono a lavorare con lui. Per questo, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, giocatori come Ikoné e Sottil si candidano ad una maglia da titolare. Per non parlare di Igor e Castrovilli: il primo è diventato il titolare della difesa viola, mentre il secondo si è ripreso il posto da titolare.