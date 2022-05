E Italiano, spia Mourinho!

incenzo Italiano giovedì sera era all’Olimpico per assistere a Roma-Leicester, semifinale di ritorno di Conference League. Come scrive il Corriere Fiorentino, appunti preziosi da riportare alla squadra in vista della difficilissima partita di lunedì sera. Concretezza, solidità, carattere, voglia di lottare su ogni pallone e fino all’ultimo minuto utile: questo è, la Roma di Mourinho.

Quella giallorossa con 40 gol al passivo è la quarta miglior difesa della Serie A, la produzione offensiva vede 55 reti realizzate (una in più dei viola) a fronte di 57,6 expected goal (solo Inter e Atalanta hanno fatto meglio).