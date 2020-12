E Joe Barone trascina in battaglia anche Roma, Milan e Bologna: tutti uniti per uno stadio nuovo

Non è solo un sogno della Fiorentina, lo stadio nuovo è ambizione anche di altri club della Serie A: tra questi il Milan, che corre di pari passo con l’Inter, ma anche Roma e Bologna, anche se nel capoluogo emiliano si sta già andando verso il restyling del “Dall’Ara”. Oggi era in programma un incontro tra Joe Barone e i rispettivi rappresentanti di questi club, oltre a Coni, Lega Calcio e Figc, rinviato per la contemporaneità con i funerali di Paolo Rossi. Nel mirino però c’è sempre quel tema: la realizzazione delle infrastrutture di proprietà: nei prossimi giorni quindi se ne tornerà a parlare, con l’obiettivo di creare un fronte comune.

