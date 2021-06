Su La Nazione di oggi si legge che difficilmente in giornata, come poteva parere in un primo momento, arriveranno notizie certe su Ribery e la sua permanenza o meno alla Fiorentina per un’altra stagione.

A corroborare questa tesi ci sono anche alcune dichiarazioni del direttore generale Joe Barone, il quale ha detto: “Stiamo aspettando tutte le riunioni che stiamo facendo sulla parte tecnica, speriamo di avere una decisione ufficiale entro qualche giorno”.