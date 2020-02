E la Fiorentina balza tra i 40 club con più potere finanziario nel mondo. Solo quattro italiane meglio dei viola

Il Paris Saint-Germain è il club con il maggiore potere finanziario nel mondo del calcio. Il dato è stato fornito dal Soccerex Football Finance 100, il rapporto annuale degli esperti di Soccerex, che utilizza una metodologia su misura per valutare e classificare i 100 migliori club al mondo sulla base delle loro finanze. I parigini hanno effettuato il sorpasso sul Manchester City che figura adesso al secondo posto.

Ma quello che più conta, almeno per noi, è che in questa lista figura anche la Fiorentina, che si trova al 39esimo posto, mentre l’anno scorso non c’era proprio. I viola hanno una rosa di giocatori importante, valutata 251 milioni di euro, un ottimo indice dato dal potenziale di investimento del proprio proprietario e una situazione buona dei conti (assenza di debiti). Praticamente azzerate le voci soldi in banca e asset (in attesa della realizzazione del centro sportivo).

Per quanto riguarda le italiane, prima dei viola ci sono la Juventus al nono posto, il Napoli al 17esimo, l’Inter al 25esimo e il Milan al 34esimo.