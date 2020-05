E la Fiorentina diventa famosa in Spagna… grazie a una sconfitta contro la Juve

La Fiorentina sbarca anche in Spagna, ma con una sconfitta. Il giornalista madrileno Julio Maldonato, tra i più famosi in Spagna, ha infatti raccontato la storia di Juventus-Fiorentina del 1994. Sul suo canale Youtube MundoMaldini, infatti, ha riportato alla luce di tanti appassionati spagnoli il racconto della rimonta bianconera al Delle Alpi. Un brutto ricordo da 0-2 a 3-2 ma che, seppur in negativo, vede la Fiorentina come protagonista.

Ya en el canal aquel Juventus vs Fiorentina de 1994 inolvidable. En la seccion partidos increíbles. Así lo comenté en su día en Canal Plus con @chusdrs https://t.co/Ub7nJ4e7CC pic.twitter.com/IYAOGUkba6 — Julio Maldonado (@MundoMaldini) May 21, 2020