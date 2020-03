E la Fiorentina diventa un caso in tutto il mondo

Le dichiarazioni di ieri sera del Presidente Rocco Commisso sui contagi in casa viola non hanno solo smosso la stampa ed i siti italiani. Infatti, sui social è un continuo rilanciare la notizia da ogni parte del mondo. Nel SudAmerica, i media locali, si preoccupano per i vari Erick Pulgar, Kevin Agudelo ma anche per lo stesso German Pezzella.

La Fiorentina è una delle poche società, insieme a Juventus e Sampdoria ad aver dichiarato i propri giocatori malati di Coronavirus. La situazione, nel calcio europeo sta precipitando, intanto in Italia c’è chi ha programmato di tornare in campo ad allenarsi già da Lunedi prossimo.