E la Fiorentina potrebbe di nuovo “aiutare” la Juventus a vincere lo Scudetto

Non sarebbe la prima volta, visto che è successo spesso negli ultimi anni. Ma la Fiorentina potrebbe ancora una volta aiutare la Juventus a vincere lo scudetto. Già, perché se i bianconeri vinceranno stasera con la Lazio, diventerebbe decisiva la gara dei viola contro l’Inter. Se mercoledì sera a San Siro la squadra di Conte non dovesse vincere, consegnerebbe alla Juve il match point scudetto, il giorno dopo contro l’Udinese. Quasi un risarcimento per Sarri, che proprio sul campo della Fiorentina di fatto perse lo scudetto quando allenava il Napoli.

