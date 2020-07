E la Fiorentina rischia di ritrovarsi ancora un Biraghi da piazzare: l’Inter è vicina al suo rivale in Nazionale

Entro due mesi ci saranno diversi calciatori che faranno ritorno alle rispettive squadre, al termine dei prestiti: tra questi c’è Cristiano Biraghi, che l’Inter difficilmente tratterrà o riscatterà. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, i nerazzurri sono in pressing su Emerson Palmieri, che con il mancino milanese si disputa anche la fascia in Nazionale. Se a Milano arriverà davvero l’italobrasiliano però, per Biraghi si materializzerà un ritorno mesto a Firenze. Per la Fiorentina invece, che ha al suo posto un deludente Dalbert, ci sarebbe da ripensare al futuro del classe ’92: dura pensare ad una esperienza viola 2.0.

