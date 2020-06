E la giornata inizia incredibilmente presto per Ribery. Al centro sportivo in un orario davvero insolito

Una giornata, quella odierna, iniziata incredibilmente presto (almeno per un calciatore) per Franck Ribery. Attraverso i suoi social, si scopre che il campione della Fiorentina era già in piedi alle 6 e dopo un’abbondante colazione e un altro caffè preso al volo, alle 6.50 era già al centro sportivo Davide Astori per cominciare i propri allenamenti. Attivazione sulla cyclette prima di fare altro.

Ribery ha una grande voglia di ritornare a giocare dopo un lungo periodo di riabilitazione senza pallone e lo dimostra anche attraverso questi suoi atteggiamenti. Ci tiene ad essere un esempio, anche per il resto del gruppo.