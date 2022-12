E la Juventus è pronta a strappare alla Fiorentina anche una giovane giocatrice viola

Secondo quanto riporta juventusnews24.com, la Juventus avrebbe già l’accordo verbale con Federica Cafferata per l’estate. Il difensore classe 2000 della Fiorentina Femminile, andrà in scadenza con la società viola a giugno e sarà dunque libera. Il club gigliato sta facendo muro alla richiesta dei bianconeri di prendere subito la giocatrice nella finestra di mercato a gennaio e così, è arrivato l’accordo per l’estate.

Una perdita importante per la squadra viola per la prossima stagione, quando dovrà a meno di una giocatrice già nel giro della Nazionale italiana.