E la legge sugli stadi tanto voluta da Renzi potrebbe risolvere i problemi…di Roma

La legge sugli stadi storici tanto voluta dall’ex presidente del consiglio e tifoso della Fiorentina, Matteo Renzi, potrebbe risolvere i problemi…della Roma. In principio pensata per il Franchi e il club viola, potrebbe invece finire per favorire i giallorossi, che, almeno secondo La Gazzetta dello Sport, starebbero pensando di ristrutturare e rimodernare il vecchio Flaminio, per trasformarlo in un impianto da 45 mila posti.

Abbandonato da anni, anche il Flaminio, come il Franchi, era stato progettato da Pier Luigi Nervi. E’ un po’ più giovane rispetto all’impianto di Firenze, perché la sua costruzione risale agli anni Cinquanta, però necessita di interventi e di una profonda ristrutturazione.

Di certo non sarà una passeggiata ma Dan Friedkin, il nuovo proprietario della Roma, sembra crederci parecchio.