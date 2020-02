E la media dei gol realizzati dall’Atalanta, è quasi il doppio di quella viola! Servirà la Fiorentina di Coppa

Come in Coppa Italia, cinici e capaci dello strappo che non ti aspetti. Anche se di fronte ti trovi la squadra che ha segnato più gol di tutti in Serie A – 59 – che solo con due giocatori, Ilicic e Muriel, entrambi ex, conta più del numero di reti della Fiorentina, 26 contro 25. Poco importa se la media dei gol realizzati in ogni gara dalla squadra di Gasperini è più del doppio di quella dei viola (2,68 contro 1,14), se la percentuale dei tiri in porta è del 60% contro il 51% della squadra di casa e se l’ultimo gol – in ordine di tempo – per il gruppo di Iachini è stato realizzato da un difensore, da Caceres in Coppa Italia a San Siro contro l’Inter. Conta tornare a vincere, anche perché, con il cambio tecnico in panchina, si è praticamente più che raddoppiata la… velocità di crociera, oggi assestata a 1,6 punti gara. Iachini, però, non si accontenta. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.