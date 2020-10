E la pista inglese per Milenkovic si fredda… “La Fiorentina vuole 35 milioni di sterline, ma la trattativa si è interrotta”

Il destino di Milenkovic è legato a Firenze. Anche la pista inglese si fredda. A riportarlo è Talksport che, con il suo giornalista Jim Brown ha sottolineato come l’opzione West Ham sia naufragata. Durante la trasmissione White ha detto: “Ho parlato con Sullivan (presidente West Ham ndr), erano interessati a Milenkovic che è quotato sui 35 milioni di sterline più dieci. Ma la trattativa si è interrotta”

“Just before we came on air, I was speaking to David Sullivan.” 🗣️

“They were interested in Nikola Milenkovic at Fiorentina. They were quoted £25m plus £10m in add ons.” 💰

“The move has broken down.”

Jim White says Nikola Milenkovic won’t be joining #WHUFC. ⚒️ pic.twitter.com/E3bmIoifXs

— talkSPORT (@talkSPORT) October 1, 2020