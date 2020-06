E la ripresa della Serie A diventa un’occasione irripetibile per German Pezzella

Se il campionato non fosse ricominciato, probabilmente German Pezzella non avrebbe lasciato un bel ricordo della sua ultima stagione a Firenze. Tanti errori, troppi per uno come lui. Nessun dubbio sulle qualità tecniche, solo un periodo buio che può capitare a tutti. Ecco allora che la ripartenza della Serie A potrà essere un’occasione irripetibile per l’argentino. Nelle partite che mancano, determinanti per la tranquillità della Fiorentina, dovrà tornare ad essere quello di un tempo. Il Pezzella leader, sicuro, tranquillo che sbaglia poco e che è lucido negli interventi. E così spazzerebbe via anche tutte quelle voci di mercato che lo vogliono lontano da Firenze. Nelle ultime settimane si sono sprecati i nomi per sostituirlo, su tutti quello di Kumbulla. Ma se Pezzella saprà dimostrare di essere quello di sempre, di aver superato quello che era solo un momento negativo, allora cambierebbe tutto. Perché nessun Kumbulla o chi per lui potrebbe sostituire il vero Pezzella, quello che tutti conoscevamo e che non vogliamo credere sia improvvisamente scomparso.

0 0 vote Article Rating