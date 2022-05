“E’ la Roma che fa diventare grandi avversari come la Fiorentina”, “Sta offendendo una squadra che ha fatto un ottimo campionato”. Micci sminuisce i viola e provoca la reazione di Amoruso

Bella prestazione davvero della Fiorentina contro la Roma. Una vittoria netta e meritata per i viola.

Eppure c’è chi ha cercato di ridimensionare i meriti della squadra di Italiano. Lo ha fatto il giornalista (romano) Marcello Micci, intervenuto nella trasmissione Tiki Taka di Italia Uno, dicendo: “La Roma è ciucca di stanchezza e ha fatto così che la gente parli della Fiorentina come una squadra che ha fatto una grande partita. Cosa che non è vera: i viola hanno preso tre punti perché la Roma non è esistita in campo. Quando la Roma scende in campo come stasera (ieri ndr) fa diventare grandi anche avversari come la Fiorentina“.

Affermazioni queste che hanno scatenato la reazione in studio dell’ex difensore gigliato, Lorenzo Amoruso, che ha risposto per le rime: “Sta offendendo una squadra che ha battuto il Milan, la Roma, il Napoli che ha la metà del monte ingaggi della squadra di Mourinho eppure è a pari punti con i giallorossi”.

Un Amoruso che ha visto una maturazione “sia della Fiorentina, intesa come squadra, che dell’allenatore. I viola non erano abituati a giocare una partita ogni tre giorni e per questo c’era stata una flessione nell’ultimo periodo. Questa settimana ha potuto lavorare tranquillamente e lo si è visto”.