E l’affare Chiesa diventa internazionale: “Quattro club pronti ad avventarsi su Chiesa”

Il futuro di Federico Chiesa è tornato a essere uno dei principali argomenti di discussione di tifosi viola e appassionati di calcio. Sul futuro del giovane gioiello viola si è concentrata anche Eurosport UK che ha dedicato a Chiesa un servizio di novanta secondi nel quale ha riassunto il futuro. Il titolo usato dalla testa inglese è chiaro: “Quattro club pronti ad avventarsi su Chiesa”. I giornalisti inglesi, nel testo in lingua hanno usato il verbo pounce che letteralmente significa gettarsi sulla preda.

Per il media britannico, quindi, Chiesa è la preda mentre Juventus, Inter, Chelsea e Manchester sono le predatrici. Il futuro non è dato saperlo, intanto Federico Chiesa e la Fiorentina tornano a essere temi internazionali.

Four European giants are set to battle over the signing of Fiorentina’s Federico Chiesa 💰

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 5, 2020