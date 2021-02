E l’avvio del cantiere del Viola Park va in scena… senza Giani e Nardella

E’ stato un giorno 1 ai cantieri dello splendido Viola Park un po’ sui generis quello di ieri, molto a causa delle limitazioni imposte dalle misure di sicurezza e dall’accesso limitato imposto dalle autorità: 30 erano i partecipanti alla cerimonia di presentazione ufficiale e di innesto del primo ulivo che farà parte del centro sportivo della Fiorentina. Tra i presenti infatti, come sottolinea il Corriere Fiorentino, non c’erano né il presidente della Regione Eugenio Giani, né il sindaco di Firenze (e della città metropolitana) Dario Nardella. Assenze giustificate come detto dalle limitazioni e dalla priorità assunta dai governanti del Comune di Bagno a Ripoli: con loro però Commisso dovrà discutere sicuramente nei mesi a venire, per le questioni relative allo stadio.

