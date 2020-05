E l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori s’improvvisa in uno spogliarello! VIDEO

Rita Rusic, ex moglie del produttore cinematografico e presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori è una delle star italiane più social. Su Instagram conta su 150mila follower ed è sempre attivissima tra foto (alcune piuttosto bollenti), video e storie. Come riporta il Corriere di Arezzo, l’ultimo aggiornamento è video di pochi secondi ma abbastanza per far sognare i suoi fan: si sfila la giacca e resta in reggiseno di pelle per poi coprirsi. Davvero questione di pochi attimi. Il video è accompagnato dal post “Summer is here” e dall’hasthag #chinonrisicanonrusic. Simpatia e sensualità per l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori vanno sempre a braccetto. E i fan, oltre 18mila like in un paio di ore, hanno apprezzato con vivacità.