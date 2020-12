E l’Inter per rifornire il proprio centrocampo potrebbe guardare…in casa Fiorentina!

L’Inter sta cercando un profilo “alla Kessie” per il proprio centrocampo. I nerazzurri starebbero seguendo la situazione di Alfred Duncan, mediano che finora ha deluso nella Fiorentina. Il suo profilo è interessante perché è cresciuto nel vivaio interista e in viola ha raccolto solo 161 minuti. Sarebbe il vice Gagliardini che, attualmente, non c’è. A riportarlo è Tuttosport.

0 0 vote Article Rating