E l’Inter potrebbe aggiudicarsi un vecchio obiettivo della Fiorentina senza spendere nulla (per ora)

In passato Nahitan Nandez è stato un obiettivo di mercato della Fiorentina. Alla fine il centrocampista non arrivò in riva all’Arno, ma comunque nel nostro campionato sponda Cagliari. Non certo una piazza superiore a quella viola, che però è servita al giocatore per mettersi in mostra.

Tanto che, riporta tuttomercatoweb, l’Inter ha chiesto informazioni per lui e in mattinata c’è stato un incontro tra i dirigenti nerazzurri e quelli del Cagliari. Nandez è valutato addirittura 25 milioni dai sardi, cifra che al momento l’Inter non può spendere, ma esiste la possibilità di concludere la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Vedremo come andrà a finire, ma a Milano potrebbe approdare un giocatore che avrebbe fatto molto comodo al centrocampo della Fiorentina.