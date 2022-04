E’ l’ora di riportare a casa un fiorentino? Intanto Viti fa conoscenza con il Franchi e la società viola ancor più da vicino

Fiorentino di Borgo San Lorenzo ma di formazione calcistica tutta empolese, Mattia Viti è una delle piacevoli novità della rosa di Andreazzoli in questa stagione, la sua prima tra i grandi dato che l’anno scorso si era appena affacciato al gruppo allora di Dionisi, in Serie B. Salto di categoria per il club e anche per lui, diventato sostanzialmente titolare e togliendo spesso il posto a Tonelli. E’ uno dei calciatori più seguiti, secondo La Gazzetta dello Sport anche dalla Fiorentina che ha sempre sbandierato la sua voglia di toscanità: Viti sarebbe l’occasione per riportare a casa un nativo della zona, oltre che per assicurarsi un centrale con lungo futuro, essendo un classe 2002.

Intanto domani per il difensore empolese sarà la prima volta al ‘Franchi’, in attesa di capire se poi quello viola sarà il suo impianto di casa nelle prossime stagioni. Per la società viola l’occasione invece per osservarlo ancora più da vicino del solito.