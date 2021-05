E Lucas Martinez… guarda: Iachini se la gioca con i difensori sul piede di partenza ma alla Fiorentina forse faceva comodo altro

C’è poco da fare: tra Martinez Quarta e Beppe Iachini il feeling non era scattato nei primi mesi della stagione e non lo ha fatto neanche in questa fase conclusiva, nonostante una salvezza già conquistata e che avrebbe autorizzato a un po’ di serenità e di volti ‘nuovi’. Niente da fare, contro il Napoli il tecnico se l’è giocata con il suo classico trio composto da Pezzella, Milenkovic e Caceres, tutti e tre di fatto sul piede di partenza tra contratti in scadenza e addii già più o meno consumati. Alla Fiorentina invece quel che farebbe più comodo sarebbe forse iniziare a lavorare per il futuro ora che si può, che poi in realtà basterebbe riallacciare il filo con il recente passato e puntare su chi come l’ex River di sicuro ci sarà anche l’anno prossimo. C’è un’ultima occasione per rivederlo all’opera, insieme magari anche a quell’oggetto misterioso di Kokorin, blindato con un triennale e fin qui mai visto: chissà che lo stesso Iachini non venga folgorato sulla via di Crotone.