E l’Udinese? Finita dopo l’exploit del Franchi: quell’intervento della Asl che grida vendetta (ma che può non influire)

L’intervento della Asl del Friuli lo scorso gennaio è costato probabilmente dei punti cruciali alla Fiorentina: l’autorità sanitaria regionale impose infatti il divieto all’Udinese di viaggiare verso Firenze a causa dei diversi casi Covid di quei giorni. Saltò la partita del ‘Franchi’ del 6 gennaio, rendendo necessario il recupero infrasettimanale dello scorso 27 aprile. Un danno non da poco per la squadra di Italiano, che si è dovuta sorbire due settimane di fila col triplice impegno. In più mettiamoci un fisiologico calo mentale e una sfida che allora sarebbe stata giocata prima della fine del mercato di gennaio, altro dettaglio mica da ridere.

E poi l’Udinese di Cioffi, cresciuta da febbraio in avanti e arrivata sì salva ma evidentemente anche bella carica per la sfida con la Fiorentina: ad oggi lo 0-4 del ‘Franchi’ resta l’ultimo acuto stagionale dei friulani, che poi hanno perso con Inter e Spezia e pareggiato con il Sassuolo. A sensazione, dopo quel successo la squadra bianconera ha un po’ alzato le mani dal manubrio, appena in tempo però per togliere dei punti fondamentali al gruppo di Italiano. Punti che però potrebbero anche risultare ininfluenti se la Fiorentina farà il suo dovere nelle ultime due gare.