E Maksimovic potrebbe diventare un’opportunità per la Fiorentina

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, tra pochi mesi finirà in regime di svincolo. Quindi anche per lui questa è l’ultima estate in cui i viola possono monetizzare la sua cessione. Cagliari e Torino potrebbero essere club disposti a prendere questo giocatore.

E in questo stesso reparto, nonostante Igor stia cercando in ogni modo di scalare le gerarchie, Maksimovic potrebbe diventare un’opportunità per la Fiorentina. A scriverlo stamani è La Nazione.

Il serbo è rimasto senza contratto dopo lo svincolo col Napoli, dunque arriverebbe a parametro zero e il suo procuratore è sempre Ramadani, lo stesso di Milenkovic e Nastasic. Non gli manca né l’esperienza né la conoscenza del campionato italiano.